Зінченко зворушливо попрощався з Артетою

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко подякував своєму колишньому тренеру за допомогу і побажав подальших успіхів.

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко на власній сторінці у соціальній мережі Instagram подякував своєму уже колишньому наставнику Мікелю Артеті, якого сьогодні було призначено головним тренером лондонського Арсенала.

Артета офіційно очолив Арсенал

"Хочу сказати велике спасибі цій людині за те, що він зробив для мене. Я багато від вас взяв і нескінченно за це вдячний. Просто бажаю вам всього найкращого на вашому новому етапі", – написав Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, Мікель Артета став новим наставником Арсенала. Контракт з 37-річним іспанцем розрахований на 3,5 року. З 2016 року Мікель працював у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

Зінченко очолює крутий рейтинг гравців АПЛ, а Гвардіола усіх обдурив – як українець повернувся в основу Манчестер Сіті