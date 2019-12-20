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Зінченко зворушливо попрощався з Артетою

21:52 508 Читать на русском
Зінченко зворушливо попрощався з Артетою
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко подякував своєму колишньому тренеру за допомогу і побажав подальших успіхів.

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко на власній сторінці у соціальній мережі Instagram подякував своєму уже колишньому наставнику Мікелю Артеті, якого сьогодні було призначено головним тренером лондонського Арсенала.

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"Хочу сказати велике спасибі цій людині за те, що він зробив для мене. Я багато від вас взяв і нескінченно за це вдячний. Просто бажаю вам всього найкращого на вашому новому етапі", – написав Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, Мікель Артета став новим наставником Арсенала. Контракт з 37-річним іспанцем розрахований на 3,5 року. З 2016 року Мікель працював у тренерському штабі Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

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Теги
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