"Впевнений, що з такою підтримкою та командним духом нам під силу все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

Побачивши вашу радість та емоції після перемог у кожному куточку країни, Європи та Світу, розумієш, заради чого ти граєш! Дякую, Україно!" – написав Олександр Зінченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, цьогоріч національна команда України вперше в історії вийшла у плей-офф чемпіонату Європи, а також вирвала путівку до 1/4 фіналу у поєдинку зі збірною Швеції. Однак "синьо-жовті" завершили свій шлях на Євро-2020, програвши Англії з рахунком 0:4.

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