Український захисник "лісників" Олександр Зінченко поділився враженнями від гри проти Бернлі (1:1) у 5-му турі АПЛ.

У суботу, 20 вересня, Ноттінгем Форрест зіграв внічию з Бернлі (1:1). Український захисник Ноттінгема Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин, але невдало зіграв у моменті з пропущеним голом.

Майже автогол Зінченка у відеоогляді матчу Бернлі – Ноттінгем Форест – 1:1

Олександр поділився враженнями від поєдинку у своєму Instagram. Українець пообіцяв вболівальникам, що результати Ноттінгем Форрест покращаться.

"Має бути краще! Продовжуємо наполегливо працювати. Дякую за неймовірну підтримку вболівальникам, які приїхали на виїзд", – написав Зінченко.

