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Зінченко у Манчестері зустрівся зі Срною

16:30 1780 Читать на русском
Зінченко у Манчестері зустрівся зі Срною
Олександр Зінченко / Твіттер Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко залишив у одній з соцмереж фотоспогад про зустріч з легендарним хорватським екс-капітаном чемпіона України Даріо Срною.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко на власній сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото з колишнім капітаном, а нині помічником головного тренера донецького Шахтаря Даріо Срною. Зустріч між найдорожчим гравцем збірної України та легендою "гірників" відбулась в академії манчестерського клубу.

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"Був радий тебе побачити, легендо", – підписав світлину Зінченко в Instagram.

Нагадаємо, Олександр виступав за молодіжні склади Шахтаря з 2010 по 2014 роки, в той час як Даріо захищав кольори донеччан з 2003 по 2018 рр.

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Was glad to see you LEGEND @darijosrna

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Теги
Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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