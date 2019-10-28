Зінченко зустрівся з юним українцем із академії Барселони

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує реабілітацію після операції в компанії українського таланта.

"Знайомтесь, єдиний українець, який працює в системі Барселони", – підписав Зінченко фото з 9-річним Родіоном Калашніковим в Instagram.

Барселона підписала 8-річного українського футболіста

"Є про що поговорити, дякую", – виклав фото у відповідь юний Родіон. Зазначимо, що Зінченко зробив деякі поради 9-річному таланту щодо гри.

Нагадаємо, Олександр проходить реабілітацію в Барселоні після операції. Гвардіола зазначив, що україненць пропустить близько 4-5 тижнів.

Гвардіола назвав термін реабілітації Зінченка – українець був прооперований

До слова, Зінченко провів 9 матчів у складі Манчестер Сіті в сезоні 2019/20, результативними діями не відзначився.