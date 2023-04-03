"Ми мали грати вдома проти Португалії у кваліфікації Євро-2020, і я просто подумав: "Я готовий зробити пропозицію, але не знаю як саме". Я знав, що вона працюватиме на тій грі, братиме інтерв'ю після матчу, тож попросив її начальника, щоб мене на нього покликали. Я хотів це зробити саме під час інтерв'ю.

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Ми виграли гру 2:1, кільце було в моїй сумці, і я був готовий. Але до того, як зробити пропозицію своїй майбутній дружині, ти маєш запитати дозволу у її батьків. Я не хотів робити цього телефоном, тому не зробив пропозицію як планував. Замість цього я зробив це вночі, близько 4-ї ранку, у неї вдома, в сімейних трусах, майже голий", – розповів Зінченко у ролику на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що 24 серпня 2020 року Олександр та Влада офіційно стали чоловіком та дружиною. В серпні 2021-го в них народилась донечка Єва.

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