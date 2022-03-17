Мешканець Лондона Робін Вінкс під час заходу, де збирали кошти для допомоги Україні, познайомився з сім'єю наших земляків. Вони прилетіли в Англію ще до війни і вже не змогли повернутися.

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Містер Робін виявився уболівальником Крістал Пелас і вирішив запросити своїх нових друзів на матч АПЛ проти Манчестер Сіті (0:0). Після гри українці мали можливість познайомитися з Олександром Зінченком, який люб'язно подарував свою ігрову футболку.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення російської армії близько трьох мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та емігрували за кордон.

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