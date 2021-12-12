Зінченко знову засвітився у компанії спортсмена з Росії – подвійна "зрада"
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко охоче робить фото з представниками інших видів спорту.
Цього разу українець засвітився з бійцем Мухаммадом Мокаєвим. Він народився у Дагестані, але ще 12-річним емігрував до Британії і пізніше отримав громадянство.
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"Майбутній чемпіон UFC! Було приємно тебе побачити", – написав Зінченко під світлиною на тлі Етіхада. Цікаво, що Мокаєв вболіває за принципового суперника Манчестер Сіті – сусідів з Юнайтед.
Фотографуватися з російськими бійцями вже стало звичкою Олександра. Раніше Зінченко похизувався світлиною з колишнім чемпіоном у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.
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