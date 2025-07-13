Мілан зіткнувся з чималими труднощами під час пошуків нових гравців на фланги захисту.

"Россонері" сподівалися закрити лівий край Арчі Брауном, однак англійця в останній момент переманив Фенербахче. Тепер керівництво Мілана змушене шукати альтернативи, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Італійцям цікавий Мігель Гутьєррес, однак за нього потрібно багато платити Жироні й витримати конкуренцію з боку інших клубів. Також Мілану пропонували Мелвіна Барда з Ніцци – цей варіант відкинули самі "россонері". Натомість Олександр Зінченко взагалі ніяк не фігурує в матеріалі видання.

Проблеми є і з пошуком правого захисника. Мілан запропонував 18 мільйонів євро за Гелу Дуе зі Страсбура, проте французи хочуть щонайменше 25 млн. "Россонері" можуть перемкнутися на Марка Пубіля, якого Альмерія оцінює в більш скромні 15 млн євро.

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