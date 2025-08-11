Зінченко знайшов варіант втечі з Арсенала – Моурінью планує змінити позицію українця, запит на трансфер надіслано
Український захисник Олександр Зінченко опинився у сфері інтересів турецького Фенербахче.
Головний тренер команди Жозе Моурінью прагне якнайшвидше бачити Олександра Зінченка у своєму розпорядженні та навіть розглядає можливість використання його в півзахисті на позиції номера 6, повідомляє TRT Sport.
За інформацією джерела, клуб зі Стамбула вже надіслав офіційний запит щодо трансферу 28-річного гравця.
Зінченко виступає за Арсенал з літа 2022 року, куди перейшов із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 23 матчі, відзначившись голом та результативною передачею.
