Головний тренер команди Жозе Моурінью прагне якнайшвидше бачити Олександра Зінченка у своєму розпорядженні та навіть розглядає можливість використання його в півзахисті на позиції номера 6, повідомляє TRT Sport.

За інформацією джерела, клуб зі Стамбула вже надіслав офіційний запит щодо трансферу 28-річного гравця.

Зінченко виступає за Арсенал з літа 2022 року, куди перейшов із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 23 матчі, відзначившись голом та результативною передачею.

