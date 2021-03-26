"Прилетіли, вважаю, що в нас вдосталь часу, аби відновитись до наступної гри. Вранці розібрали наш матч зі збірною Франції та вже безпосередньо готуємось до гри зі збірною Фінляндії.

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Фінляндія – достатньо міцна команда, вони вирізняються колективом. Так, у них є хороший нападник, який забиває багато голів, я кажу саме про Пуккі. Зустрінуться дві міцні команди, які більше беруть колективом, аніж індивідуальною майстерністю. Пуккі дуже багато забиває, навіть коли грав у АПЛ. Не можу сказати, скільки саме, але пам'ятаю що нам (Манчестер Сіті – прим. "Футбол 24") він точно забивав.

Безумовно, ми гратимемо на перемогу, тому що, по-перше, ми граємо вдома, по-друге – здобули важливу нічию з Францією. Як я казав раніше, якщо ми не обіграємо Фінляндію, то ця нічия буде нам ні до чого, тому будемо налаштовуватись на перемогу", – поділився Зінченко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, 28 березня підопічні Шевченка зіграють з фінами в рамках кваліфікації до ЧС-2022, початок гри о 21:45.

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