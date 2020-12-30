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Зінченко зізнався, яке вміння Гвардіоли цінує найбільше

22:40 200 Читать на русском
Зінченко зізнався, яке вміння Гвардіоли цінує найбільше
 Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Getty images

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думкою про головного тренера команди Хосепа Гвардіолу.

52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне
 
52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне

Іспанський фахівець у матчі Шеффілд Юнайтед (2:0) здобув 100-ту перемогу у кар’єрі в АПЛ. Для цього Гвардіолі знадобилося всього 134 матчі – це найкращий показник в історії ліги.

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"Це неймовірне досягнення. Гвардіола – найкращий у світі, немає сумнівів. Для мене найголовніше, що він знає, що потрібно сказати в потрібний час, команда відчуває такі моменти. Звичайно, він неймовірний тактик", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

Додамо, що українець вперше після травми потрапив у стартовий склад "містян" на матч АПЛ. Манчестер Сіті у турнірній таблиці посідає третю сходинку, відстаючи від першого місця на 14 пунктів.

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Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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