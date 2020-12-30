Зінченко зізнався, яке вміння Гвардіоли цінує найбільше

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився думкою про головного тренера команди Хосепа Гвардіолу.

Іспанський фахівець у матчі Шеффілд Юнайтед (2:0) здобув 100-ту перемогу у кар’єрі в АПЛ. Для цього Гвардіолі знадобилося всього 134 матчі – це найкращий показник в історії ліги.

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"Це неймовірне досягнення. Гвардіола – найкращий у світі, немає сумнівів. Для мене найголовніше, що він знає, що потрібно сказати в потрібний час, команда відчуває такі моменти. Звичайно, він неймовірний тактик", – цитує Зінченка Manchester Evening News.

Додамо, що українець вперше після травми потрапив у стартовий склад "містян" на матч АПЛ. Манчестер Сіті у турнірній таблиці посідає третю сходинку, відстаючи від першого місця на 14 пунктів.

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