"Мені допоміг досвід, який я отримав від найкращих у цьому виді спорту: якщо припускаєшся помилки, найголовніше – твоя реакція. Час не можна відмотати назад, це вже сталося, це історія. Ми всі люди, ми всі робимо помилки. Якщо здаєшся, у тебе не буде шансів повернутись і перемогти.

"Яйця збірна має": голодні собаки Реброва під наглядом Кім Чен Ина, Шапі – "Золотий м'яч", Яремчук і Трубін божать

Навіть після пропущеного м'яча ми намагалися підштовхувати один одного, і це спрацювало у другому таймі. Ми намагалися забити. Навіть за рахунку 0:1 ми намагалися знову і знову. Думаю, що супернику було нелегко у такій грі проти нас.

Чекаємо на суперважкий матч проти однієї з найкращих команд Європи та світу. Бельгія має багато гравців світового рівня. Якщо хочемо перемагати такі команди, якщо хочемо вийти із цієї групи, ми маємо зіграти на максимумі", – цитує Зінченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва після двох матчів набрали три очки і йдуть у турнірній таблиці групи Е третіми.

Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною – янгол-охоронець Яремчук і Шапаренко втримали збірну на Євро-2024