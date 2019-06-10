toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Зінченко зізнався про стосунки із сексуальною українською ведучою

21:30 1283 Читать на русском
Зінченко зізнався про стосунки із сексуальною українською ведучою
Влада Седан / соцмережі

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався про стосунки з журналісткою телеканалу Футбол 1/2 Владою Седан.

"Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фотографії та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно стосунки з Владою. Що стосується поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні і не втримався.

Зінченко поцілував журналістку – Marca пригадала аналогічний вчинок Касільяса

Емерік Ляпорт відразу все скинув в групу Манчестер Сіті. Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорив", – поділився Зінченко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, після закінчення матчу між збірними України та Сербії гравець "синьо-жовтих" Олександр Зінченко в прямому ефірі поцілував журналістку телеканалу Футбол 1/2 Владу Седан.

Додамо, що раніше дівчина зустрічалась із форвардом донецького Шахтаря Андрієм Борячуком.

Найгарячіша фанатка збірної України зустрічається з нападником Шахтаря – її фото зводять з розуму

blog_ava
Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
19477
Теги
Збірна України Україна Україна Дівчата футболістів Андрій Борячук Андрій Борячук Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
34
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук