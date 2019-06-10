Зінченко зізнався про стосунки із сексуальною українською ведучою

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався про стосунки з журналісткою телеканалу Футбол 1/2 Владою Седан.

"Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фотографії та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно стосунки з Владою. Що стосується поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні і не втримався.

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Емерік Ляпорт відразу все скинув в групу Манчестер Сіті. Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорив", – поділився Зінченко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, після закінчення матчу між збірними України та Сербії гравець "синьо-жовтих" Олександр Зінченко в прямому ефірі поцілував журналістку телеканалу Футбол 1/2 Владу Седан.

Додамо, що раніше дівчина зустрічалась із форвардом донецького Шахтаря Андрієм Борячуком.

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