"Я підписав контракт з клубом, я його поважаю. Я знав, яка позиція в мене буде в Арсеналі.

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І не має значення, піду я колись в інший клуб чи завершу тут кар'єру, але я будь-де допомагатиму команді і гратимуть там, де бачить мене тренер. Навіть на позиції воротаря.

Чесно кажучи, для мене позиція не має значення. Я комфортно почуваюся і в півзахисті, і лівим захисником. Знаю свої слабкі та сильні сторони", – цитує Зінченка The Athletic.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр зіграв за Арсенал у 25-ти матчах у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

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