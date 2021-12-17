Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко не надто полюбляє виїзди на Стемфорд Брідж.

"Кого вважаю конкурентом Манчестер Сіті за чемпіонство? Я думаю, що це Челсі, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

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Хто найскладніший суперник в АПЛ, проти якого доводилось грати? Челсі. Це дуже організована команда. З ними дуже важко грати", – цитує Зінченка Vbetnews.com.

Найближча зустріч підопічних Хосепа Гвардіоли та Томаса Тухеля запланована на 15 січня. У нинішньому сезоні АПЛ Олександр встиг зіграти у 5-ти поєдинках.

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