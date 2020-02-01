Зінченко зізнався, чому покинув Шахтар

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пригадав свій відхід з донецького Шахтаря.

"Після чемпіонату Європи U-17 мене і Беку Вачіберадзе хотіли бачити в першій команді на зборах, це було ще при Мірчі Луческу. Тоді був найсильніший склад Шахтаря за всю його історію. Ми від щастя стрибали до стелі. Але не склалося.

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За три дні до від'їзду ми підійшли до головного тренера команди U-17, запитали його: "В чому справа?" Він відвів нас в сторону і сказав: "Хлопці, ми вирішили, що ви ще занадто молоді, і взяли інших". Я тоді зрозумів, що на нас реально не розраховують.

Я усвідомлював ситуацію. І розумів, що УЄФА буде на моєму боці. Ми дотримувались закону. Так склалося, що моя родина переїхала в іншу країну. А я неповнолітній. І ми розірвали контракт. Але я ніколи поганого слова в бік Шахтаря не казав і не збираюся цього робити. Я і не хотів йти з Шахтаря. У мене був контракт ще на два роки. І у мене немає ніякої образи. Я просто вибрав свій шлях", – поділився Зінченко в інтерв'ю НВ.

Нагадаємо, Олександр розпочинав свою кар'єру в Шахтарі, однак покинув клуб влітку 2014 року. Нині Зінченко виступає в складі Манчестер Сіті, де провів 15 матчів у поточному сезоні та відзначився забитим голом.

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