"Я перед грою спитав у Жезуса, чи зможу я отримати футболку Каземіро, тому що легендарний гравець, який виграв 5 Ліг чемпіонів, багато титулів. Я спитав, чи можна, він відповів: "Так, я у нього заберу".

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Потім я побачив їх, підійшов на полі. Він почав знімати футболку, віддаючи її Жезусу. Я сказав: "Сюди, на базу". А він каже: "Ні-ні. Питай у Томаса Партея". Я так розумію, що він дивився моє інтерв'ю, де мене спитали кого я б вибрав з опорників. Навіть такі люди, які мають такий багаж досвіду, звертають на це увагу і можуть трошки образитися.

У мене спитали: "Хто найбільш недооцінений футболіст АПЛ?". Я сказав, що Томас Партей. У цього гравця є все. Мене спитали, чи краще він за Родрі. Але я не казав хто краще", – розповів Зінченко в інтерв'ю вЗбірна.

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