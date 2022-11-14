Традиційний благодійний матч під лозунгом "Ми граємо за мир" відбудеться за участю українця.

Сьогодні, 14 листопада, на римському Стадіо Олімпіко відбудеться матч за мир, у якому зіграють зірки футболу минулого і сучасності. Збірній Італії протистоятиме збірна світу.

Зінченко став своїм в Арсеналі – символічний момент перед трибунами

Серед легендарних гравців знайшлося місце для півзахисника збірної України Олександра Зінченка. Гра розпочнеться о 19:00. Дивіться пряму трансляцію поєдинку в ефірі телеканалу Setanta Sports та на платформі setantasports.