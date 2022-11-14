Зінченко зіграє разом з Буффоном, Роналдінью та іншими легендами – матч покажуть в Україні
18:28 - Читать на русском
Традиційний благодійний матч під лозунгом "Ми граємо за мир" відбудеться за участю українця.
Сьогодні, 14 листопада, на римському Стадіо Олімпіко відбудеться матч за мир, у якому зіграють зірки футболу минулого і сучасності. Збірній Італії протистоятиме збірна світу.
Зінченко став своїм в Арсеналі – символічний момент перед трибунами
Серед легендарних гравців знайшлося місце для півзахисника збірної України Олександра Зінченка. Гра розпочнеться о 19:00. Дивіться пряму трансляцію поєдинку в ефірі телеканалу Setanta Sports та на платформі setantasports.
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