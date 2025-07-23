Арсенал та Мілан зіграли у товариському матчі під час передсезонної підготовки. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Арсенал – Мілан – 1:0 (по пен. 5:6)

Гол: Сака, 53

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Мікель Артета у стартовому складі випустив Олександра Зінченка, а ще новачка Ньоргора. Перший тайм за володінням був рівним. Обидві команди не порадували забитими голами, чи видовищними моментами. Зінченко провів на полі перші 45 хвилин, а в перерві його замінили. В активі українського захисника одне перехоплення, три передачі в останню третину поля, тричі він повертав втрачений м'яч, а його точність склала 96%.

По перерві Мікель Артета зробив декілька замін. На поле вийшов і Якуб Ківйор, який конкурує з Зінченком за одну позицію, а також дебютували Кепа та Субіменді. Поляку знадобилося 6 хвилин, щоб вирізати гольову передачу на Сака, який відкрив рахунок у матчі. Арсенал міг і подвоїти перевагу. На 82 хвилині Троссар потужно пробив, але Торріані блискуче парирував удар.

"Каноніри" по ходу гри перевершили Мілан, зумівши дев'ять разів влучити у площину воріт, а "россонері" спромоглися лише один раз.

Основний час матчу так і завершився з рахунком 1:0, але команди зійшлися у серії пенальті. Торріані та Кепа вражали своєю майстерністю, відбивавши удари суперників. У підсумку Мілан переміг по пенальті 6:5.

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