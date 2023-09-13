– Проти кого в середині поля було грати найважче?

– Скажу, в цілому Італія грала дуже добре проти нас. Було важко знайти правильний пресинг з нашого боку, тому що, як я сказав, італійці грали у футбол, кожен з них хотів бути на м’ячі, дуже добре переміщувались, комбінували. Це те, чому нам потрібно вчитися в таких команд.

– Італійці аплодували на нашому гімні, чи ви це відчули, як сприйняли?

– Так, мурахи були. Дуже дякую за підтримку. Де б я не був у Європі, відчувається, що Європа з нами, і за це дуже дякую.

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– Що скажеш щодо нашої турнірної таблиці і наших шансів на вихід?

– Я скажу, що шанси ще зберігаються. Нам потрібно брати свої очки в наступних матчах, а там далі побачимо. Я розумію, багато будуть казати про гру-відповідь з італійцями, але ще до неї будуть матчі. Треба йти, як то кажуть, step by step.

– Будемо відвертими, права на помилку вже немає…

– Будемо все робити, щоб взяти всі очки. Якщо бути чесним, то італійці повністю переграли нас. І за результатом, і за грою. Чому ми наприкінці другого тайму почали грати краще, ніж до цього? Я гадаю, це тільки тому, що італійці вже хотіли зберегти результат і вони трошки відійшли вниз і, думаю, вони теж трохи втомилися. Так, вони домінували, володіли м’ячем, вони комбінувавали дуже добре, але, коли ти це робиш – ти ж теж втомлюєшся. Тому, думаю, в кінці вони вже більше грали на результат.

– Чому було важко на початку? Справа у силі команд?

– Думаю, так. Італія – це топ-збірна, гравці, які виступають у топ-клубах, мають дуже великий досвід, гравці, які люблять грати у футбол. Це видно, коли вони комбінують з м’ячем, пасують між собою. Коли ти граєш з таким задоволенням, ти навіть не помічаєш того, що твій суперник дуже багато бігає і втомлюється. Це те, що трапилося з нами. Ми дуже багато витратили сил у першому таймі, бігали. Але, на жаль, нам не вдалося знайти свою гру у першому таймі, та і в другому, думаю, теж. Ми знали, що дуже важко буде грати на цьому стадіоні, підтримка італійців була дуже хорошою. Українців теж було дуже багато, але я вважаю, що сьогодні ми їх трошки підвели.

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– Але все ж таки проти таких команд можливо грати?

– Звичайно, можливо, треба грати, виходити, вчитися. Думаю, що ця гра буде для нас дуже хорошим досвідом, проаналізуємо, тренер вкаже на наші помилки, і побачимо, що буде у другому матчі. Але до другого матчу у нас ще є дуже важливі ігри, в яких треба брати свої очки.

– Якщо брати загалом, то десь майстерність вирішує і свій забитий гол…

– Якщо бути чесним, то так. Завжди результат вирішує майстерність кожного гравця у своїй команді. Але я буду чесним, італійці награли набагато більше голів, ніж ми. Бущан теж багато зробив сейвів, допоміг команді як міг, але, на жаль, ми не здобули той результат, якого хотіли. Тому так, різницю роблять гравці за допомогою своєї майстерності, – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

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