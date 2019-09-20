toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - МАЛЬМЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - КАРПАТИ

Зінченко зазнав тролінгу від одноклубників через свій жахливий музичний смак

19:08 399 Читать на русском
Зінченко зазнав тролінгу від одноклубників через свій жахливий музичний смак
Де Брюйне та Зінченко / Манчестер Сіті

Хавбеки Манчестер Сіті Кевін де Брюйне і Бернарду Сілва розповіли про негативну рису гравця збірної України.

Бельгієць та португалець знялися у відео для клубного YouTube-каналу, в якому поділилися думкою щодо деяких партнерів.

Зінченко розповів, хто з гравців Манчестер Сіті міг би стати тамадою на його весіллі

У номінації "Найгірший смак у музиці" безумовним переможцем став Олександр Зінченко. Де Брюйне висміяв схильність українця до репу і порадив фанатам перейти на посилання з треком Зінченка. Бернарду Сілва цілком погодився з таким вердиктом для горе-репера.

Нагадаємо, Зінченко разом з Манчестер Сіті розгромив донецький Шахтар (3:0) у першому турі Ліги чемпіонів.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Ліга Європи: ЦСКА Москва зганьбився у Болгарії, "український" Ференцварош вистояв в Іспанії, Гент з українцями переміг
00:05
7730
Теги
Англія Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Бернарду Сілва Бернарду Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Шальке
21:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук