Зінченко зазнав тролінгу від одноклубників через свій жахливий музичний смак

Де Брюйне та Зінченко / Манчестер Сіті

Хавбеки Манчестер Сіті Кевін де Брюйне і Бернарду Сілва розповіли про негативну рису гравця збірної України.

Бельгієць та португалець знялися у відео для клубного YouTube-каналу, в якому поділилися думкою щодо деяких партнерів.

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У номінації "Найгірший смак у музиці" безумовним переможцем став Олександр Зінченко. Де Брюйне висміяв схильність українця до репу і порадив фанатам перейти на посилання з треком Зінченка. Бернарду Сілва цілком погодився з таким вердиктом для горе-репера.

Нагадаємо, Зінченко разом з Манчестер Сіті розгромив донецький Шахтар (3:0) у першому турі Ліги чемпіонів.

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