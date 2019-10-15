Зінченко заявив, що Роналду "змусив" арбітра призначити пенальті у ворота збірної України

Хавбек збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Португалією, яка вивела команду Шевченка на Євро-2020.

"Зараз я взагалі нічого не усвідомлюю, кожен вболівальник не буде спати сьогодні і, як казав Піке, будемо займатися любов'ю, всім цього і бажаю.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У таких матчах завжди на першому місці результат, немає значення, хто скільки володів м'ячем. Ми повели у два м'ячі, в принципі, контролювали гру, не давали нічого зробити супернику. Грамотно зіграли в обороні, пропущений гол – просто збіг обставин. Кожен наш гравець і вболівальник був на висоті, адже боротися проти такої команди в меншості дорогого варте.

Пенальті? Насправді мені важко було зрозуміти цей момент. Я дивився на суддю після удару, він спочатку показав, що ми можемо грати, м'яч влучив у ногу. Але Роналду сказав рефері, що м'яч влучив у руку, і арбітр через кілька секунд вказав на "точку".

Гадаю, ми вкотре довели, чого ми варті, кожен суперник повинен нас поважати і ставитися з усією серйозністю", – сказав Зінченко в коментарі "Футбол 1".

Перемога над португальцями забезпечила Україні перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

Україна обіграла Португалію в меншості та героїчно вийшла на Євро-2020 з першого місця