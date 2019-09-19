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Зінченко: Завжди мріяв зіграти проти Шахтаря в Україні

07:30 702 Читать на русском
Зінченко: Завжди мріяв зіграти проти Шахтаря в Україні
Олександр Зінченко / Фото ФК Шахтар

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги над своєю колишньою командою в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів (3:0).

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Емоції від того, що зіграв в Україні, не можу передати словами. Давно мріяв зіграти проти Шахтаря тут, ще з тих пір, як пішов з команди. Завжди ставився з любов'ю і повагою до цього клубу. Ніколи не виникне поганої думки про Шахтар.

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Було приємно грати проти футболістів, з якими виступаю у збірній України. Добре, що перемогли.

Нам зовсім не було легко. Кожен гравець Сіті розумів, наскільки Шахтар хороша команда. У першому таймі вони перехопили ініціативу, контролювали м'яч і гру.

Пеп Гвардіола в перерві сказав, щоб ми не думали, що робимо щось не так, що це просто Шахтар – дуже кваліфікована команда", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол 2.

Поразка зафіксувала Шахтар на останній сходинці групи С. Окрім "містян" на груповому етапі ЛЧ донецькому клубу протистоятиме загребське Динамо та Аталанта.

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Українці за кордоном Шахтар - Манчестер Сіті
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