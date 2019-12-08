Зінченко запустив персональний сайт

Півзахисник збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко відтепер має особистий веб-сайт.

Український легіонер продовжує працювати над власним брендом. Зінченко запустив власну інтернет-домівку Alexzinchenko.com.

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На сайті вже є розділи з профілем хавбека, його статистикою, новинами про нього, галереєю, інформацією про спонсорів і контактами для співпраці. Наразі сторінка доступна англійською мовою. Раніше основну увагу Зінченко приділяв Інстаграму, де за ним стежать 942 тисячі користувачів.

Відзначимо, що 22-річний українець продовжує набирати кондиції після операції на коліні. Поки в активі Олександра Зінченка 9 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах у сезоні 2019/20.

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