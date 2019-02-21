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Зінченко замінив де Брюйне у матчі Ліги чемпіонів – обидва стали об’єктом тролінгу партнерів

19:04 1055 Читать на русском
Зінченко замінив де Брюйне у матчі Ліги чемпіонів – обидва стали об’єктом тролінгу партнерів
Олександр Зінченко та Кевін де Брюйне / Манчестер Сіті

Гравці Манчестер Сіті підколюють Зінченка після того, як українець поміняв на полі Кевіна де Брюйне.

Наприкінці матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Шальке та Манчестер Сіті Олександр Зінченко змінив на полі Кевіна де Брюйне. Схожість між футболістами помітили партнери, що стало приводом для жартів.

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Нападник "містян" Рахім Стерлінг відповів на запис з заміною гравців та написав: "Не бачу різниці". А захисник Кайл Вокер опублікував відомий мем, натякнувши на заміну де Брюйне на Зінченка.

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Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке
Матч завершено
2 : 3
Манчестер Сіті
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Теги
Шальке - Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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