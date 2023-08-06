"Чесно кажучи, гра проходить добре, атмосфера – неймовірна, велика кількість гучних імен навколо. Можливо, темп не такий, як в АПЛ, але якість – вау! Це дуже особливий момент для мене, я дуже пишаюся тим, що перебуваю тут, це чудова подія.

Команда Шевченка – команда Зінченка – 2:2 – відео голів та огляд благодійної гри

Всі люди, які зібралися тут і дивляться матч по телевізору – всі вони є великою частиною цієї події, тому що ми робимо хороші справи. Ми хочемо, щоб діти повернулися до своєї школи, ми хочемо відбудувати цю будівлю (Михайло-Коцюбинський ліцей – прим.), яка була зруйнована бомбами терористів.

Це ще один потужний меседж для решти світу – тут багато великих імен, які підтримують нас. Українцям дуже важливо подивитися цю гру безкоштовно та побачити, як усі ці знаменитості грають заради України. Вау, я вважаю, що це важливо", – поділився Зінченко в ефірі SkySports.

Нагадаємо, зібрані кошти з благодійного матчу Game4Ukraine підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами у березні 2022 року.

Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив