Зінченко з великим відривом очолив рейтинг найпопулярніших українських футболістів в Instagram

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко впевнено утримує першу позицію списку популярності у соціальній мережі.

Чемпіон Англії опинився на вершині рейтингу популярності українських футболістів в Instagram, який опублікував сайт Футбол1/2.

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Зінченко більш ніж удвічі випередив "срібного призера" Євгена Коноплянку, трійку замкнув ще один легіонер АПЛ – Андрій Ярмоленко. Джерело відзначає цікаву тенденцію – половина представників топ-20 виступає в чемпіонаті України, половина – за кордоном.

До слова, компанію гравцям Динамо і Шахтаря склав форвард скромного Колоса – Денис Костишин (19-е місце), який відзначається особливою увагою до соціальних мереж.

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