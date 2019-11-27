toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - ПСЖ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко: Якщо Шахтар буде так грати, то повинен виходити з групи

09:39 519 Читать на русском
Зінченко: Якщо Шахтар буде так грати, то повинен виходити з групи
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від гри донецького Шахтаря проти його команди у 5-му турі Ліги чемпіонів.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

"Була дуже видовищна гра, яка всім сподобалася. Результат хороший для обох команд. Сіті вже вийшов далі, а Шахтар зберігає шанси. Всі отримали те, що хотіли.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Проблеми Сіті в АПЛ? Бувають команди на підйомі, а бувають на спаді. Хоча я не скажу, що у нас спад. У колективі все нормально.

Шахтар зіграв добре навіть без своїх лідерів. Якщо будуть так грати, то повинні вийти з групи", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, після вчорашнього матчу Манчестер Сіті гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а доля Шахтаря вирішиться у матчі 6-го туру проти Аталанти. "Гірники" можуть задовольнитися і нічийним результатом проти італійської команди за умови, що "містяни" на виїзді відберуть очки у Динамо Загреб.

"Є життя без Тайсона та Марлоса", або "Зінченко може спати спокійно". Реакція соцмереж на подвиг Шахтаря проти Ман Сіті

blog_ava
ПСЖ вирвав нічию з Реалом: шикарний футбол "вершкових", Навас змушує Переса кусати лікті, суперечливий тайм Неймара
05:30
2427
Теги
Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
48
хв
Барселона
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук