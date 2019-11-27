Зінченко: Якщо Шахтар буде так грати, то повинен виходити з групи

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від гри донецького Шахтаря проти його команди у 5-му турі Ліги чемпіонів.

"Була дуже видовищна гра, яка всім сподобалася. Результат хороший для обох команд. Сіті вже вийшов далі, а Шахтар зберігає шанси. Всі отримали те, що хотіли.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Проблеми Сіті в АПЛ? Бувають команди на підйомі, а бувають на спаді. Хоча я не скажу, що у нас спад. У колективі все нормально.

Шахтар зіграв добре навіть без своїх лідерів. Якщо будуть так грати, то повинні вийти з групи", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, після вчорашнього матчу Манчестер Сіті гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а доля Шахтаря вирішиться у матчі 6-го туру проти Аталанти. "Гірники" можуть задовольнитися і нічийним результатом проти італійської команди за умови, що "містяни" на виїзді відберуть очки у Динамо Загреб.

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