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Зінченко: Я не очікував, що в Англії стільки геїв

15 січня 08:00 5 Читать на русском
Зінченко: Я не очікував, що в Англії стільки геїв
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про життя в Англії.

"Чого найбільше не вистачає в Англії? Напевно, нашої лазні. Вони взагалі не знають, що таке наша лазня, з віником. Я їм розповідаю, а вони на мене дивляться мовляв: "Ти що, з дуба рухнув?".

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Борщ є. Я знайшов. У закладі, куди Мхітарян ходив часто.

Що найбільше вразило? Я не очікував, що тут стільки геїв. Постійно бачу, як люди просто йдуть за руку. Навіть в Нідерландах стільки не бачив.

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Найважче в адаптації – психологічний момент. Головне в таких ситуаціях налагодити побут. У тебе повинні бути знайомі, друзі, щоб ти міг вчасно відволіктися від футболу.

У кожного професійного спортсмена має бути хобі. Він повинен відволікатися, бо футболом можна перенасититися", – сказав Зінченко в ефірі YouTube-шоу "КраСава".

Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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