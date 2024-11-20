"Молодці! Найголовніше, що домоглися позитивного результату і виграли. Я думаю, всі задоволені: і наша країна, і футболісти. Збірна подарувала нам позитивні емоції.

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Стикові матчі? Якщо ми хочемо йти далі й досягати великих успіхів, то не має значення, з ким нам доведеться грати. Зараз у футбол вміють грати всі команди. Нам потрібно виходити, перемагати і йти далі. Але якщо брати з погляду вболівальника, то мені б хотілося побачити нашу гру проти бельгійців. Проте нехай нам попадеться той суперник, якого ми зможемо пройти.

"Левом матчу" вболівальники визнали Зінченка? Я вас прошу, не кажіть мені про нього. Мені сподобалася вся наша команда. Вони молодці, що домоглися позитивного результату, і порадували нашу країну. Я ніколи в житті нікого не виділяю, тільки – команду загалом. Скажу чесно: Зінченко для мене він взагалі незрозумілий. Це моя особиста думка і я її пояснювати не буду. Учора я його критикував, а він молодець – забив. Значить, буду його кожну гру критикувати – нехай забиває і збірна досягає позитивного результату.

Чи бачу я зараз у збірній другого Алієва, півзахисника, який може здалеку забити й віддати пас-цукерку? Наразі я не можу такого назвати. Мені дуже подобаються Судаков, Маліновський, Шапаренко, Буяльський. Це хороші футболісти, які не бояться брати ініціативу на себе. Найголовніше – щоб вони прогресували й травми обходили їх стороною.

А щодо критики Реброва і того, чи варто його змінювати... Збірна України посіла друге місце в групі Ліги націй і вийшла в стикові матчі. То навіщо когось знімати? Наразі в нас є тренер, який виконує свою роботу. У нас є президент УАФ і різні комітети, які вирішують, кого призначати й кого прибирати. Нехай вони цим займаються. Моя думка – поки Ребруха справляється і, дай Бог, нехай справляється далі", – сказав Алієв у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу збірна України фінішувала на другій сходинці квартету В1 і боротиметься за вихід в еліту турніру. Серед потенційних суперників "синьо-жовтих" – Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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