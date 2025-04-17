Під час другого чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Арсеналом виникла цікава ситуація.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 квітня, Реал поступився Арсеналу з рахунком 1:2 та завершив боротьбу в турнірі. Після поразки 0:3 у першій грі мадридці так і не змогли знайти необхідні аргументи, щоб повернути інтригу.

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Під час матчу стався цікавий момент за участі Олександра Зінченка. Українець стояв біля бокової лінії, коли м'яч, що вийшов за межі поля від його партнера, покотився до нього. Зінченко не поспішав віддати м'яч, що розлютило Вінісіуса, який підійшов до Олександра та штовхнув його. Після цього футболісти обмінялися кількома репліками.

Суперечка між гравцями не залишилася поза увагою телекамер. Однак нервова енергія не допомогла мадридцям – тепер команда Анчелотті зосередиться на виступах у Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Додамо, що Олександр Зінченко вийшов на поле лише наприкінці зустрічі і провів менше ніж хвилину. У півфіналі Арсенал зустрінеться з ПСЖ.

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