toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Зінченко встановив унікальне досягнення серед гравців збірної України

15:16 717 Читать на русском
Зінченко встановив унікальне досягнення серед гравців збірної України
Олександр Зінченко / УАФ

Серед усіх футболістів, які потрапили в основний і резервний списки національної збірної на жовтневі матчі, лише Олександр Зінченко може похвалитися унікальною статистикою.

Український півзахисник збірної України Олександр Зінченко забив більше голів за національну збірну, ніж за клубну кар'єру, повідомляє Zbirna.com.

Зінченко продемонстрував неймовірну техніку обробки м'яча для Youtube-каналу Манчестер Сіті

У Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола використовує 22-річного гравця зліва у захисті, в той час як Андрій Шевченко – у центрі поля. Тому у збірній в Зінченка більше шансів, аби відзначитись голом у воротах суперників. Нагадаємо, під час вересневого збору наш манкуніанець забив двічі – у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви (3:0) він відгукнувся на передачу Марлоса, а згодом відкрив рахунок у товариській грі проти Нігерії (2:2).

Зінченко потрапив у топ-100 гравців АПЛ за версією відомого видання

Зараз на рахунку Зінченка 29 матчів за збірну, в яких він забив чотири голи. Попередні два влучних постріли припали на спаринг проти Румунії (4:3) у 2016 році і виїзний поєдинок Ліги націй проти Чехії (2:1). На клубному рівні у Олександра три точних удари: два за Уфу і один за Манчестер Сіті. Під час виступів за ПСВ українець голів не забивав.

Зінченко назвав п'ятірку футболістів, які найбільше вплинули на його кар'єру – Шевченко на вершині зіркового списку

blog_ava
Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:53
2227
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Україна Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
24
хв
Ньюкасл
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук