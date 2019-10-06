Зінченко встановив унікальне досягнення серед гравців збірної України

Серед усіх футболістів, які потрапили в основний і резервний списки національної збірної на жовтневі матчі, лише Олександр Зінченко може похвалитися унікальною статистикою.

Український півзахисник збірної України Олександр Зінченко забив більше голів за національну збірну, ніж за клубну кар'єру, повідомляє Zbirna.com.

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У Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола використовує 22-річного гравця зліва у захисті, в той час як Андрій Шевченко – у центрі поля. Тому у збірній в Зінченка більше шансів, аби відзначитись голом у воротах суперників. Нагадаємо, під час вересневого збору наш манкуніанець забив двічі – у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви (3:0) він відгукнувся на передачу Марлоса, а згодом відкрив рахунок у товариській грі проти Нігерії (2:2).

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Зараз на рахунку Зінченка 29 матчів за збірну, в яких він забив чотири голи. Попередні два влучних постріли припали на спаринг проти Румунії (4:3) у 2016 році і виїзний поєдинок Ліги націй проти Чехії (2:1). На клубному рівні у Олександра три точних удари: два за Уфу і один за Манчестер Сіті. Під час виступів за ПСВ українець голів не забивав.

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