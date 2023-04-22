Український футболіст провів сотий матч в АПЛ. Це сталося у 32-турі у грі проти Саутгемптона, яка завершилася внічию 3:3.

"Гвардіола зробив велику помилку": скандальний екс-тренер збірної Англії – про роль Зінченка в Арсеналі

У футболці Арсенала Зінченко зіграв 24 матчі, а ще 76 поєдинків він провів за Манчестер Сіті. Таким чином, захисник став першим українцем, який зіграв в 100 матчах АПЛ. Андрій Шевченко та Андрій Воронін, які виступали в Англії, провели 48 та 27 зустрічей відповідно. Зазначимо, що в 79 іграх зі 100 командам Зінченко вдавалося перемогти.

Most wins after 100 Premier League appearances:



◎ 82 - Aymeric Laporte

◉ 79 - Oleksandr Zinchenko

◎ 79 - Ederson

◎ 79 - Phil Foden

◎ 77 - Nemanja Vidić

◎ 77 - Gabriel Jesus

◎ 77 - Trent Alexander-Arnold



Laporte’s record might stay for a LONG time. pic.twitter.com/t8KOuJH6GD — Squawka (@Squawka) April 21, 2023

Нагадаємо, що українець дебютував в англійській Прем'єр-Лізі 13 грудня 2017 році. В поточному сезоні Зінченко відіграв в 30 матчах за Арсенал. В його активі один гол та дві результативні передачі.

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