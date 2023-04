Most wins after 100 Premier League appearances:



◎ 82 - Aymeric Laporte

◉ 79 - Oleksandr Zinchenko

◎ 79 - Ederson

◎ 79 - Phil Foden

◎ 77 - Nemanja Vidić

◎ 77 - Gabriel Jesus

◎ 77 - Trent Alexander-Arnold



Laporte’s record might stay for a LONG time. pic.twitter.com/t8KOuJH6GD