Зінченко встановив унікальне для українців досягнення в АПЛ
Захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов в історію англійської Прем'єр-ліги.
Український футболіст провів сотий матч в АПЛ. Це сталося у 32-турі у грі проти Саутгемптона, яка завершилася внічию 3:3.
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У футболці Арсенала Зінченко зіграв 24 матчі, а ще 76 поєдинків він провів за Манчестер Сіті. Таким чином, захисник став першим українцем, який зіграв в 100 матчах АПЛ. Андрій Шевченко та Андрій Воронін, які виступали в Англії, провели 48 та 27 зустрічей відповідно. Зазначимо, що в 79 іграх зі 100 командам Зінченко вдавалося перемогти.
Нагадаємо, що українець дебютував в англійській Прем'єр-Лізі 13 грудня 2017 році. В поточному сезоні Зінченко відіграв в 30 матчах за Арсенал. В його активі один гол та дві результативні передачі.
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