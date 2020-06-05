Зінченко вразив кохану розкішним букетом – Седан відзначила зусилля нареченого

Незважаючи на пандемію, у зіркової пари захисника Манчестер Сіті та його нареченої – цілком здорові стосунки.
Вже минуло більше півроку, як Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Седан з горою квітів на Олімпійському, але флора продовжує "страждати" від зірки збірної України.
Зінченко розповів про досвід гри в Манчестер Сіті у центрі поля – Гвардіолу не вразило
Кохана 23-річного гравця Ман Сіті похизувалась в Instagram розкішним букетом від Олександра, підписавши фото: "Коли цукерково-букетний не один місяць".
Варто відзначити, у нинішньому сезоні АПЛ Зінченко провів 12 матчів.
"Йому сподобаються ці фото": фанатка Ярмоленка оголила все – вона фліртувала з Роналду і зіркою МЮ