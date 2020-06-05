Зінченко вразив кохану розкішним букетом – Седан відзначила зусилля нареченого

Незважаючи на пандемію, у зіркової пари захисника Манчестер Сіті та його нареченої – цілком здорові стосунки.

Вже минуло більше півроку, як Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Седан з горою квітів на Олімпійському, але флора продовжує "страждати" від зірки збірної України.

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Кохана 23-річного гравця Ман Сіті похизувалась в Instagram розкішним букетом від Олександра, підписавши фото: "Коли цукерково-букетний не один місяць".

Варто відзначити, у нинішньому сезоні АПЛ Зінченко провів 12 матчів.

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