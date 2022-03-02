"Скажу, що такої підтримки, яку отримує наша країна, я ще не бачив. Це стосується і Великої Британії. Починаючи від хлопчиків, які зустрічають мене та кажуть, що переживають за нас.

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Ті стадіони, де я грав, там піднімають українські прапори. Підтримка є неймовірною. Починаючи від школярів і завершуючи урядом Великої Британії", – цитує Зінченка ICTV.

Нагадаємо, Зіна та інші українські легіонери створили фонд підтримки нашої армії у війні з окупантом.

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