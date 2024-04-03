Зінченко опинився у стартовому складі Арсенала на матч 31 туру АПЛ проти Лутона. Українець традиційно виходить зліва в обороні.

Манчестер Сіті та Арсенал розписали нудну нічию на користь Ліверпуля – Зінченко провів матч у запасі

Олександр востаннє виходив з перших хвилин за "канонірів" два місяці тому – на початку лютого з Ліверпулем. Потім нашого земляка мучила травма, а Мікель Артета почав віддавати перевагу більш захисним варіантам Ківіору та Томіясу.

Стартовий склад Арсенала: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Едегор, Парті, Сміт Роу – Нелсон, Хаверц, Троссар.

Матч Арсенал – Лутон розпочинається о 21:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports.