Зустріч між Арсеналом та Манчестер Юнайтед завершує четвертий тур АПЛ. Стартові склади – в цій новині на "Футбол24".

Матч між "канонірами" та манкуніанцями стартує о 18:30 за київським часом. Головний тренер Арсенала вперше за п'ять місяців включив Олександра Зінченка у стартовий склад. Український захисник набирав форму після травми і виходив на поле лише на заміну.

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Арсенал в минулому турі зіграв внічию з Фулхемом, а Манчестер Юнайтед здобув важку перемогу над Ноттінгемом, відігравшись після пропущених двох м'ячів. Наразі у турнірній таблиці між команди відстань лише в один бал.

Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями зустрічі можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

???????? ️



? Gabi at the back

Rice in the middle

Eddie leads the line



Let's do this, Gunners pic.twitter.com/7rLXuHTXcj — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2023