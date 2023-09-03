Зінченко вперше за 5 місяців потрапив у стартовий склад: онлайн-трансляція матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед
Зустріч між Арсеналом та Манчестер Юнайтед завершує четвертий тур АПЛ. Стартові склади – в цій новині на "Футбол24".
Матч між "канонірами" та манкуніанцями стартує о 18:30 за київським часом. Головний тренер Арсенала вперше за п'ять місяців включив Олександра Зінченка у стартовий склад. Український захисник набирав форму після травми і виходив на поле лише на заміну.
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Арсенал в минулому турі зіграв внічию з Фулхемом, а Манчестер Юнайтед здобув важку перемогу над Ноттінгемом, відігравшись після пропущених двох м'ячів. Наразі у турнірній таблиці між команди відстань лише в один бал.
Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями зустрічі можна в онлайні "Футбол 24".
Стартові склади: