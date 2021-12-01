Олександр Зінченко у матчі проти Астон Вілли з'явиться на футбольному полі з перших хвилин, повідомляє прес-служба Ман Сіті.

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Для українського універсала це перший вихід у стартовому складі на двобій АПЛ цього сезону. Раніше Зінченко з'являвся на заміну двічі і награв 56 хвилин. У Кубку англійської ліги Олександр провів один повний матч, а в ЛЧ відіграв цілих 154 хвилини.

До матчу Манчестер Сіті підходив з 29 очками і розташовувався на другій сходинці АПЛ, Астон Вілла з 16-ма заліковими пунктами була чотирнадцятою.

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