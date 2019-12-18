Зінченко вперше після травми з'явився в старті Манчестер Сіті та допоміг Пепу вийти у півфінал Кубка ліги

Манчестер Сіті у важкому матчі переграв Оксфорд Юнайтед (1:3) в рамках чвертьфіналу Кубка ліги. Олександр Зінченко нарешті відіграв за "містян" увесь матч.

Кубок ліги, 1/4 фіналу

Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Тейлор, 46 – Канселу, 22, Стерлінг, 50, 70

Олександр Зінченко вперше після травми з'явився у стартовому складі Манчестер Сіті. Експеримент у грі з загребським Динамо та протокол "містян" на Оксфорд Юнайтед дозволяв мріяти про позицію в півзахисті для українця. Однак насправді все виявилося інакше – Зінченко вийшов на лівий фланг оборони, а Анхеліньо зіграв вінгера. Суперник для Олекса особливий, адже минулого сезону він провів дебютний матч за Сіті проти Оксфорда.

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Манчестер Сіті, звичайно ж, домінував над представником третього дивізіону – володіння доходило до 75%-25% на користь гостей. Щоправда, гострих моментів було не надто багато. Одна з перших хороших атак "містян" стала результативною.

Активну участь у ній взяв Зінченко, який серією класних передач у дотик допоміг започаткувати випад на лівому фланзі. Манчестер Сіті по діагоналі через короткий пас розігнав наступ до чужих воріт, Канселу вийшов на ударну позицію і з допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі.

Num dia em que rumores vindos de espanhas aparecem, Cancelo marca o seu primeiro golo pelo Manchester City. ️ pic.twitter.com/HVc5jVZofK — Cancelo Deprê (@cancelodepre) December 18, 2019

У складі гостей виділявся Фоден, який загострював ситуацію розумними передачами та ривками. Філ і сам непогано пробивав у ближній кут, але воротар впорався. Схожий шанс мав Марез – голкіпер був на місці, а Стерлінг не скористався чудовим пасом Бернарду.

Оксфорд Юнайтед відразу по перерві відновив інтригу. Баптісте швидко розіграв штрафний у центрі поля пасом на Тейлора, а той легко пошив у дурні Харвуда-Бейліса та розстріляв Браво – 1:1. Господарі провели дуже гідний матч: періодично перехоплювали ініціативу, настирливо атакували, небезпечно били по воротах.

На жаль, Манчестер Сіті дуже швидко забив другий м'яч. Анхеліньо виконав зразковий простріл з лівого флангу – Стерлінгу залишалося просто підставити ногу та забити у порожні ворота. Оксфорд побіг відігруватися і тиснув досить потужно. Чого вартий удар Фосу, коли воротар гостей витягнув м'яч з-під поперечини.

Зінченку довелося серйозно працювати у власних володіннях. Олександр на стандарті мусив головою небезпечно скидати Браво, боротися за другий поверх, стерегти дальню стійку під час подач, блокувати паси з його зони. Українець рідко ходив вперед, але одне з таких підключень завершив ударом. З-за меж штрафного майданчика цілив у дальній кут – трішки невлучно.

На 70 хвилині Манчестер Сіті зняв усі питання в матчі, коли Стерлінг вдруге забив з метра по центру воріт – тепер асистував йому Жезус. Канселу відразу міг доводити рахунок до розгромного, але бахнув у стійку. Команда Гвардіоли ледь не поплатилася за марнотратство, адже Діккі, Маккі та Сайкс мали прекрасні шанси забити.

Оксфорд буквально возив Ман Сіті наприкінці зустрічі, однак чемпіони Англії все ж оформили перемогу 1:3 та вийшли у півфінал Кубка ліги.

Яким видався матч для Зінченка? У роботі з м'ячем – без особливих звершень і провалів. Олександр став найбільш залученим у гру футболістом, лідером Манчестер Сіті за кількістю передач – 106 (88% точності). Майже всі були короткими та підготовчими: розіграші в трикутнику з Бернарду та Анхеліньо, підключення Стерлінга, який відтягався у півфланг.

На Рахіма українець віддав свій єдиний пас під удар, однак епізод був зовсім не гострим. А перспективний простріл Зінченка у центр штрафного майданчика не знайшов адресата. На рахунку Олександра дві передгольові передачі на Фодена та Гюндогана, але ті результативні атаки арбітр скасував через офсайд.

У другому таймі Зінченку довелося чимало відпрацьовувати на оборону. Оксфорд тиснув, а нашому земляку було складно. 6 виносів, 3 блоки, 2 перехоплення, 2 виграні верхові дуелі з 4 – це добре. Але в Олекса були проблеми – він губив своїх опонентів. Зокрема втрачений ним Сайкс розстрілював Браво впритул. Помилка, яка дивом не стала гольовою. Сьогодні Зінченко не переконав, що він має бути першим вибором Гвардіоли на лівий фланг оборони.

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