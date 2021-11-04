Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко перестарався на тренуванні перед матчем ЛЧ проти Брюгге (4:1).

Українець з усієї сили вибив м'яч в поле і випадково влучив у голову Рахіма Стерлінга. Момент потрапив на камеру фаната з трибун.

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"Вибач, брате. Сподіваюся, з твоєю шиєю все гаразд", – написав Зінченко в Instagram. Обидва розпочинали матч проти Брюгге в запасі, але вийшли на поле в другому таймі. Стерлінг навіть встиг забити гол.

Нагадаємо, Манчестер Сіті очолює групу А, виеперджаючи ПСЖ на один пункт.

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