Зінченко вліпив у голову Стерлінгу на розминці – відео моменту
20:14 - Читать на русском
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко перестарався на тренуванні перед матчем ЛЧ проти Брюгге (4:1).
завершено
15’ Філ Фоден
54’ Ріяд Марез
72’ Рахім Стерлінг
90+2’ Габріел Жезус
Джон Стоунз 17’
15’ Філ Фоден
17’ Джон Стоунз
54’ Ріяд Марез
72’ Рахім Стерлінг
90+2’ Габріел Жезус
Українець з усієї сили вибив м'яч в поле і випадково влучив у голову Рахіма Стерлінга. Момент потрапив на камеру фаната з трибун.
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"Вибач, брате. Сподіваюся, з твоєю шиєю все гаразд", – написав Зінченко в Instagram. Обидва розпочинали матч проти Брюгге в запасі, але вийшли на поле в другому таймі. Стерлінг навіть встиг забити гол.
Нагадаємо, Манчестер Сіті очолює групу А, виеперджаючи ПСЖ на один пункт.
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