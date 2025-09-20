Зінченко "вижив" після кубкового жахіття Ноттінгем Форест – українець дебютує в АПЛ за третій клуб
Олександр Зінченко вперше зіграє за Ноттінгем Форест в англійській Прем'єр-лізі.
Українець потрапив до стартового складу "лісників" на гостьовий матч 5-го туру АПЛ проти Бернлі. В Україні гру покаже платформа Setanta Sports. За головними подіями також можна стежити у онлайні Футбол 24.
Зінченко оцінив свій дебют за Ноттінгем Форрест: "Пишаюся, що став першим українцем, який зіграв за цей дивовижний клуб"
Посеред тижня Зінченко дебютував за Ноттінгем у матчі Кубка ліги, який завершився драматичним вильотом від Суонсі (2:3). Ангелос Постекоглу провів одразу 7 замін у основі, але Олександр опинився серед четвірки, яка "вціліла".
Стартовий свисток матчу Бернлі – Ноттінгем Форест пролунає о 17:00 за київським часом. Зінченко дебютує вже за третій клуб в АПЛ після Ман Сіті та Арсенала.