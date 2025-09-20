Українець потрапив до стартового складу "лісників" на гостьовий матч 5-го туру АПЛ проти Бернлі. В Україні гру покаже платформа Setanta Sports. За головними подіями також можна стежити у онлайні Футбол 24.

Зінченко оцінив свій дебют за Ноттінгем Форрест: "Пишаюся, що став першим українцем, який зіграв за цей дивовижний клуб"

Посеред тижня Зінченко дебютував за Ноттінгем у матчі Кубка ліги, який завершився драматичним вильотом від Суонсі (2:3). Ангелос Постекоглу провів одразу 7 замін у основі, але Олександр опинився серед четвірки, яка "вціліла".

Стартовий свисток матчу Бернлі – Ноттінгем Форест пролунає о 17:00 за київським часом. Зінченко дебютує вже за третій клуб в АПЛ після Ман Сіті та Арсенала.