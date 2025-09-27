Ноттінгем Форест та Сандерленд зустрінуться у матчі 6-го туру АПЛ, а Олександр Зінченко вже звично вийде з перших хвилин.

Гра Ноттінгем Форест – Сандерленд розпочнеться вже о 19:30 за київським часом. З перших хвилин у складі "лісників" з'явиться Олександр Зінченко – це вже четвертий поєдинок поспіль в основі для українця. Переглянути гру наживо можна на MEGOGO та Setanta Sports за наявності підписки.

Стартовий склад Ноттінгем Форест: Селс – Вільямс, Міленковіч, Морату, Зінченко – Ніколас Домінгес, Андерсон – Баква, Макеті, Ндоє – Вуд.

Стартовий склад Сандерленда: Руфс – Х'юм, Мукієле, Альдерете, Масуаку – Рігг, Джака, Садікі – Тальбі, Ісідор, Ле Фе.

До слова, саме Сандерленд на момент зустрічі перебуває вище у турнірній таблиці – восьме місце з 8 очками. Ноттінгем Форест лише шістнадцятий з 5 балами в активі.