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Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Кубка Англії – ювілейний поєдинок українця в сезоні

15:35 449 Читать на русском
Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Кубка Англії – ювілейний поєдинок українця в сезоні
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії з перших хвилин.

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті – Ротерхем півзахисник збірної України Олександр Зінченко вийде на поле зі стартових хвилин, інформує офіційний Twitter "містян".

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До слова, цей поєдинок стане вже 10-м для Олександра у складі Манчестер Сіті в сезоні 2018/19. Раніше Зінченко зіграв по 3 матчі в АПЛ, Кубку ліги та в Лізі чемпіонів.

Хосеп Гвардіола знову дав шанс українцю, який не потрапив до заявки на поєдинок 21 туру АПЛ проти Ліверпуля після контроверсійного матчу із Саутгемптоном. Нагадаємо, тоді Зінченко став причетним до взяття як власних, так і чужих воріт.

Матч Манчестер Сіті – Ротерхем розпочнеться о 16:00 за київським часом. У випадку нічиєї команди чекає перегравання.

"Зінченко був найкращим, я сказав хлопцям брати з нього приклад", – Гвардіола вражений грою українця проти Саутгемптона

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Головне Англія Кубок Англії 2018/19 Кубок Англії Олександр Зінченко Олександр Зінченко Ротерхем Ротерхем Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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