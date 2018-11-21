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Зінченко: Вітаю дебютантів, вони провели хороший поєдинок

07:30 3 Читать на русском
Зінченко: Вітаю дебютантів, вони провели хороший поєдинок
Олександр Зінченко / Соцмережі

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями після матчу проти Туреччини.

"Перший тайм був дуже непоганим, ми повністю контролювали ситуацію на полі, але футбол – це голи, нам потрібно забивати та покращувати реалізацію моментів.

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Є багато молодих хлопців, які дебютували сьогодні, і будь-яка підтримка для них – це важливо зараз. Я вітаю хлопців з дебютом, вони провели дуже хороший поєдинок.

Миколенко? Перспективний хлопець. Якщо він буде продовжувати так працювати і залишатися скромним, у нього все вийде. Все, що буде залежати від мене, я йому у всьому допоможу і підскажу.

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За виключенням гри зі Словаччиною, ми добре провели 2018 рік. У тому матчі були експеременти з тактикою, але найголовніше, що ми виграли групу у Лізі націй. Малюнок гри стає з кожною грою кращим, я вважаю, що ми на правильному шляху", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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