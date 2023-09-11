Зінченко висміяв зірку Реала його ж пафосним святкуванням – кумедне відео
Хавбек збірної України Олександр Зінченко після важкого матчу проти Англії (1:1) мав сили для жартів.
Андрій Лунін і Джуд Беллінгем тепло спілкувалися у підтрибунному приміщенні. Одноклубники за Реалом встигли обмінятися футболками, аж тут підійшов Зінченко.
Беллінгем ледь не "приєднався" до збірної України – відео курйозу після гри з Англією
Представник Арсенала міцно обійняв Беллінгема, розсмішив якоюсь фразою і скопіював пафосне святкування, яке сам Джуд почав використовувати після переїзду в Мадрид. Зірці Реала та Луніну пародія Сашка сподобалась.
Нагадаємо, Зінченко у грі проти Англії відзначився голом, якого вистачило для нічиєї. Наступний матч збірної України в рамках відбору Євро-2024 – виїзд до Італії. Зустріч на Сан-Сіро відбудеться вже 12 вересня, початок о 21:45.
"Справжня катастрофа": англійські ЗМІ розмазали Мудрика і назвали наступний дорогий продаж Шахтаря після гри з Україною