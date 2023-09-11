Хавбек збірної України Олександр Зінченко після важкого матчу проти Англії (1:1) мав сили для жартів.

Андрій Лунін і Джуд Беллінгем тепло спілкувалися у підтрибунному приміщенні. Одноклубники за Реалом встигли обмінятися футболками, аж тут підійшов Зінченко.

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Представник Арсенала міцно обійняв Беллінгема, розсмішив якоюсь фразою і скопіював пафосне святкування, яке сам Джуд почав використовувати після переїзду в Мадрид. Зірці Реала та Луніну пародія Сашка сподобалась.

Нагадаємо, Зінченко у грі проти Англії відзначився голом, якого вистачило для нічиєї. Наступний матч збірної України в рамках відбору Євро-2024 – виїзд до Італії. Зустріч на Сан-Сіро відбудеться вже 12 вересня, початок о 21:45.

Zinchenko doing the Jude Bellingham celebration in front of him. pic.twitter.com/5WXP88QKKL — TC (@totalcristiano) September 11, 2023

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