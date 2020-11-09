"Звичайно, основне завдання – зберегти прописку в дивізіоні А. Будь-яка команда прагне до найкращого, ми – не виняток. У наших мріях – вийти у плей-офф. Далі досягати наших нових цілей.

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На жаль, через травму не міг бути присутнім на минулих матчах. Але зараз все добре, сповнений сил фізично, почуваюся відмінно. Скучив за всіма хлопцями. Попереду нас чекають чудові матчі, підходимо до них з повною концентрацією", – сказав Зінченко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що вже 11 листопада збірній України належить провести виїзний товариський матч проти команди Польщі, а пізніше два поєдинки Ліги націй – проти Німеччини та Швейцарії.

До слова, після 4-х турів команда Андрія Шевченка має у своєму активі 6 очок, стільки ж у німців, а у іспанців на одне більше. Швейцарці з двома пунктами наразі останні в групі. Нагадаємо, що переможець квартету вийде у плей-офф і побореться за трофей Ліги націй.

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