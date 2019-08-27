toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ІНТЕР - ЛЕЧЧЕ

"Зінченко виріс, граючи у вуличний футбол", – дитячий тренер українця

09:41 185 Читать на русском
"Зінченко виріс, граючи у вуличний футбол", – дитячий тренер українця
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Дитячий тренер лівого захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка Віктор Карапет пригадав свою роботу з футболістом.

"Я знав, в яких умовах Олександр займався в своїй першій футбольній команді в Радомишлі. Чесно кажучи, це не ті умови, в яких готують професійних футболістів. Ось чому я можу стверджувати, що свої ігрові навички він розвивав на вулиці. Він виріс, граючи в вуличний футбол.

Гвардіола – про головного конкурента Зінченка: Він "паше", як віл

Мені говорили, що із Зінченком буде важко працювати, він дуже впертий в деяких моментах. Але я дуже строгий тренер! З ранніх років йому допомагало виняткове самовладання. Він був повністю занурений в роботу", – цитує Карапета офіційний сайт Манчестер Сіті.

"Дні Зінченка в основі Манчестер Сіті можуть закінчитися". Англійські ЗМІ не вражені грою українця проти Борнмута

blog_ava
Рафаїлов назвав цілі Зорі на сезон 2019/20
08:00
320
Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
50
хв
Монпельє
20:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук