"Зінченко виріс, граючи у вуличний футбол", – дитячий тренер українця

Дитячий тренер лівого захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка Віктор Карапет пригадав свою роботу з футболістом.

"Я знав, в яких умовах Олександр займався в своїй першій футбольній команді в Радомишлі. Чесно кажучи, це не ті умови, в яких готують професійних футболістів. Ось чому я можу стверджувати, що свої ігрові навички він розвивав на вулиці. Він виріс, граючи в вуличний футбол.

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Мені говорили, що із Зінченком буде важко працювати, він дуже впертий в деяких моментах. Але я дуже строгий тренер! З ранніх років йому допомагало виняткове самовладання. Він був повністю занурений в роботу", – цитує Карапета офіційний сайт Манчестер Сіті.

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