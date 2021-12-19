"Обидва – фанати футболу, віддаються на всі 200 відсотків. Звичайно, у них є точки дотику в баченні і розумінні гри.

Зінченко тепло відгукнувся про конкуренцію з Канселу

Навіть коли був у клубі і приїжджав до збірної, мені не треба було якусь величезну кількість часу на адаптацію. У цьому плані мені було набагато простіше", – сказав Зінченко у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, Олександр працює під керівництвом Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті, а також був одним із лідерів збірної України, коли її очолював Андрій Шевченко.

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