"Підготовка у нас проходить інтенсивно. З хорошими навантаженнями. Добре, що є можливість підготуватися до наступного суперника. У нас є більше часу попрацювати над тактичними моментами, звернути увагу на наші проблеми, які є у будь-якій команді.

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Довгий час ми перебували у своїх клубах. Нам потрібно згадати ті моменти, які ми напрацьовували раніше, щоб відчувати один одного на полі. Необхідно повернути кондиції, які були у відборі на Євро", – сказав Зінченко у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже наступного тижня, 3 вересня, підопічні Андрія Шевченка на Арені Львів прийматимуть збірну Швейцарії, а три дні потому зіграють з іспанцями на виїзді.

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